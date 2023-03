Cospito | il legale smentisce l’anarchico | non ha alcuna vocazione suicida ma continua la sua lotta

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 7 marzo 2023) Ildiche aveva minacciato di proseguire lo sciopero della fame ad oltranza e fino alle estreme conseguenze. “Nel colloquio di ieri mattina il mio assistito sembrava certamente molto provato, ma determinato a proseguire la sua forma di protesta ma non in una condizione tale – svela a SkyTg24 Flavio Rossi Albertini, difensore delche ieri è stato trasferito nuovamente in ospedale su indicazione dei medici – da far ritenere imminente una sua nuova collocazione in ospedale: decisione giunta in serata”. “non ha– ribadisce il penalista che assiste. – Questa è una battaglia per la vita, per affermare il suo diritto alla ...