Cospito, il Comitato bioetica risponde a Nordio: "No a misure sanitarie contro la volontà del detenuto" (Di martedì 7 marzo 2023) La risposta al quesito posto dal ministero della Giustizia. Una persona in carcere "può rifiutare i trattamenti anche mediante le Disposizioni anticipate di trattamento (Dat)" Leggi su repubblica (Di martedì 7 marzo 2023) La risposta al quesito posto dal ministero della Giustizia. Una persona in carcere "può rifiutare i trattamenti anche mediante le Disposizioni anticipate di trattamento (Dat)"

