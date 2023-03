Cospito, difesa chiede domiciliari per motivi di salute (Di martedì 7 marzo 2023) (Adnkronos) – La difesa di Alfredo Cospito, l’anarchico in sciopero della fame dal 20 ottobre scorso, ha chiesto il differimento della pena per motivi di salute da ‘espiare’ ai domiciliari a casa della sorella. Sulla richiesta dovrà esprimersi il tribunale di Sorveglianza di Milano. La richiesta dei difensori è stata consegnata ieri, proprio nelle ore in cui Cospito veniva trasferito dal carcere di Opera all’ospedale San Paolo a causa di un valore troppo alto del potassio che impone accertamenti medici approfonditi. Sarà il tribunale di Sorveglianza, in un’udienza collegiale ancora da fissare – potrebbe tenersi il 24 marzo prossimo -, a doversi esprimere sull’istanza. In quell’occasione i giudici dovranno tener conto della scelta di Cospito di non alimentarsi e le ... Leggi su italiasera (Di martedì 7 marzo 2023) (Adnkronos) – Ladi Alfredo, l’anarchico in sciopero della fame dal 20 ottobre scorso, ha chiesto il differimento della pena perdida ‘espiare’ aia casa della sorella. Sulla richiesta dovrà esprimersi il tribunale di Sorveglianza di Milano. La richiesta dei difensori è stata consegnata ieri, proprio nelle ore in cuiveniva trasferito dal carcere di Opera all’ospedale San Paolo a causa di un valore troppo alto del potassio che impone accertamenti medici approfonditi. Sarà il tribunale di Sorveglianza, in un’udienza collegiale ancora da fissare – potrebbe tenersi il 24 marzo prossimo -, a doversi esprimere sull’istanza. In quell’occasione i giudici dovranno tener conto della scelta didi non alimentarsi e le ...

