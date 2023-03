Così Meloni ha sfilato il dossier migranti a Piantedosi Patto con Bruxelles e ruolo del ministro ridimensionato (Di martedì 7 marzo 2023) Continua a tenere banco la tragica vicenda del barcone che si è frantumato sulle coste crotonesi provocando la morte di almeno 69 migranti. Lo scontro ormai è diventato politico e ha creato una spaccatura all'interno della maggioranza. Nel mirino di Palazzo Chigi c'è la gestione della drammatica situazione da parte del ministro degli Interni Piantedosi. la premier Meloni - si legge sul Corriere della Sera - ha scelto la strada europea per avocare di fatto il dossier immigrazione, su cui d’altronde Palazzo Chigi vanta delle competenze. E il carteggio con le istituzioni di Bruxelles dopo la tragedia di Cutro è funzionale all’obiettivo. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 7 marzo 2023) Continua a tenere banco la tragica vicenda del barcone che si è frantumato sulle coste crotonesi provocando la morte di almeno 69. Lo scontro ormai è diventato politico e ha creato una spaccatura all'interno della maggioranza. Nel mirino di Palazzo Chigi c'è la gestione della drammatica situazione da parte deldegli Interni. la premier- si legge sul Corriere della Sera - ha scelto la strada europea per avocare di fatto ilimmigrazione, su cui d’altronde Palazzo Chigi vanta delle competenze. E il carteggio con le istituzioni didopo la tragedia di Cutro è funzionale all’obiettivo. Segui su affaritaliani.it

