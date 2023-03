Così la guerra in Ucraina avvantaggia la Cina (e danneggia l’Occidente) (Di martedì 7 marzo 2023) Non sempre i legittimi interessi economici di un Paese coincidono con quelli del resto del mondo (e viceversa). La guerra in Ucraina è un esempio lampante che lo conferma. Da quando la Russia ha fatto partire la sua “operazione militare speciale” l’economia del pianeta è andata incontro ad un rimescolamento complessivo. Sono infatti cambiate le InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 7 marzo 2023) Non sempre i legittimi interessi economici di un Paese coincidono con quelli del resto del mondo (e viceversa). Lainè un esempio lampante che lo conferma. Da quando la Russia ha fatto partire la sua “operazione militare speciale” l’economia del pianeta è andata incontro ad un rimescolamento complessivo. Sono infatti cambiate le InsideOver.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _Nico_Piro_ : #6marzo in dibattito di Art.21 nei giorni scorsi ho denunciato la no fly zone imposta dentro e fuori le redazioni s… - mentecritica : Quello che mi ha colpito è questa mentalità così diversa tra due popoli che hanno così tanto cammino in comune. E'… - rubio_chef : Caricare armi dai porti???? destinate a paesi in guerra è vietato così come il loro transito, eppure @Viminale… - DenisBianco : @iamAleksunder @ricamati @CompagnoMonti Anche gli americani fecero lo stesso, lo stesso vale per i cinesi oppure le… - MinutemanItaly : RT @negrialbe: Rotte dei migranti: ci pensa la Nato? In Italia ci sono 64 basi Usa e Nato, con aerei, navi, droni, a Niscemi c’è un sofisti… -