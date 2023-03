Così Joan Ball | la madre del “dating” | ha convinto i clienti a fidarsi della macchina

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 7 marzo 2023) Quando i computer erano grandi come armadi, quando funzionavano con le schede perforate, quando erano manovrati da scienziati in camice bianco – bisognava evitare il surriscaldamento, e del resto i primi portatili avevano la ventola che entrava in azione –domandò agli ingegneri se potevano aiutarla a gestire un certo numero di questionari. Farlo a mano richiedeva troppo tempo, e ivanno serviti in fretta. Gli ingegneri si fecero una risata (per quanto consentito dall’elasticitàloro mente ingegneristica). E ancora non conoscevano il businesssignora: mettere in contatto le persone. A scopo amicizia, diceva la ragione sociale del Friendship Bureau (c’era in origine la parola Eros, tolta per sembrare una ditta seria e poter mettere gli annunci sui giornali). ...