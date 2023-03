Cos' ha fatto sparire a tempo record | Mediaset | la dura legge di Pier Silvio

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 7 marzo 2023) Il Grande Fratello Vip è una trasmissione che potremo riassumere così: della gente più o meno famosa entra in una Casa più o meno bella e artefatta in un periodo più o meno vicino a settembre e non ci esce - salvo ritiri, manomissioni, ricatti, bestemmioni, eliminazioni, esecuzioni sommarie- fino a Pasqua o anche Pasquetta. Solo per questo motivo codesto prodotto televisivo dovrebbe rientrare nella categoria “fattispecie mediatica anti-Costituzionale”, ma poi c'è tutto il resto. Questi “più o meno famosi” - alcuni sono solo bis-cugini laterali di altri famosi - vivono realtà agghiaccianti, innamoramenti da fotoromanzo Anni 80, mettono in piazza le loro rogne familiari per amor d'ascolto, piangono e ridono sguaiatamente e per riuscirci vengono stuzzicati settimanalmente da una serie di autori che - oh, è il loro mestiere - cercano il più possibile di creare le cosiddette “dinamiche”. ...