Cos’è l’effetto rebound da sospensione degli psicofarmaci di cui è stato vittima Fedez

(Di martedì 7 marzo 2023) Dopo una lunga assenza dai socialha rotto il silenzio spiegando che in questi giorni ha subito un effettoa causa di un antidepressivo che ha dovuto interrompere, e che lo ha fatto stare male sia a livello fisico che mentale. Parlando del tumore al pancreas, che lo ha costretto a un’operazione d’urgenza qualche mese fa, il rapper ha spiegato che non si è “preso cura della mia salute mentale rispetto a questo evento. Mi sono affidato solo ache ho cambiato nel corso dei mesi fino a trovarne uno che proprio non era indicato a me… Da gennaio mi èprescritto questo antidepressivo molto forte che mi ha cambiato molto, mi ha agitato tanto e mi ha dato ancheeffetti collaterali dal punto di vista fisico molto forti… ho dovuto sospenderlo in maniera repentina. Mi ha ...

Fedez, le conseguenze di un farmaco sbagliato:rebound Le cose sono ulteriormente peggiorate quando il farmacostato sospeso in modo drastico, per via dei rischi che comportava: "...rebound Consiste nel ripresentarsi o nell'acuirsi di una malattia a seguito della sospensione di un principio attivo o nella riduzione del suo dosaggio. In parole semplici si ha un ...