Cosa significa “nipple confusion” e cosa causa la “confusione del capezzolo”

(Di martedì 7 marzo 2023) Può un neonato confondere il seno materno con la tettarella del ciuccio e, soprattutto, quella del biberon? Sembrerebbe di sì ed è quanto sostenuto dalla cosiddetta teoria dellaconflusion, che può essere letteralmente tradotta proprio cone del. Va subito precisato che si tratta di una teoria ampiamente dibattuta che, sebbene trovi ampia diffusione tra i professionisti del settore, trova anche dellae (tanto per rimanere in tema) sulle posizioni contrastanti espresse dagli organismi internazionali. Come evidenziato in questa recensione che esamina articoli che confutano e supportano la, infatti, da una parte c’è la posizione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità che indica che i bambini allattati al seno non dovrebbero ricevere ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : Dell’uso delle pale da combattimento nella guerra da trincea, ne aveva parlato ieri il Ministero della Difesa brita… - borghi_claudio : Significa che sindaci, regioni e governi faranno la corsa a implementare qualsiasi misura restrittiva, anche la più… - reportrai3 : Torna l'archivio di #Report: che cosa significa terrorismo? Ce l'eravamo chiesto nel 2003, due anni dopo la caduta… - Vincenz40687581 : @poliziadistato Buondì e buon lavoro angeli888jmb999,continuo qua,in modo che ,capite meglio,cosa significa il sacr… - assunta_17 : E cmq anche io vedo sempre il numero 11 e quando lo vedo saluto gli angeli e purtroppo so cosa significa essere sol… -

In particolare, sono in una zona dell'atmosfera in cui fa particolarmente freddo,che ... 'Dove vediamo l'iridescenza,che le dimensioni delle particelle sono identiche a quelle delle ...Nel corso del 2021 sono state perpetrate ben 693 stragi:che ogni giorno dell'anno, ...è successo a Buffalo Le autorità affermano che il sospetto è arrivato al negozio, Tops Friendly ...Prima: la immediata visita a Steccato di Cutro per testimoniare la vicinanza del Pd alle ... Un colloquio che, secondo gli osservatori più attenti, nonresa, ma possibilità di riscatto ...

Che cosa significa essere donna Il Manifesto

Dopo gli appelli affinché Matteo Messina Denaro contribuisca a svelare la verità sul rapimento di Denise Pipitone, il legale di Piera Maggio parla di "strumenti" concreti per mettere nelle condizioni ...Cina ancora in primo piano: i dati sul commercio del dragone mostrano un declino, cosa significa per l'economia asiatica e quella globale Il mondo osserva e teme un rallentamento.