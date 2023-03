“Cosa ha fatto Ginevra”. Elettra Lamborghini, retroscena choc e pesantissimo: salta fuori la verità (Di martedì 7 marzo 2023) Il gesto di Elettra Lamborghini sulla sorella Ginevra. Tutti sanno che le due sorelle sono da tempo in conflitto e non si parlano. A rivelare il possibile motivo era stata Sofia Giaele De Donà: “Elettra Lamborghini non parla con Ginevra perché le ha lanciato cacca contro l’auto“. Poi la gieffina ha aggiunto: “Le ha lanciato della cacca contro la macchina. Vuole fare la buona e umile ma non lo è”. Nelle ultime ore i riflettori si sono di nuovo accesi su Ginevra per le parole di Antonino Spinalbese. Ospite di Verissimo Antonino Spinalbese ha dichiarato: “Se nella casa c’è stata una che mi ha colpito in modo particolare? Ginevra, che oltre ad essere una bellissima ragazza è anche una brava ragazza e questo è importante. Nella vita mi sono sempre ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 7 marzo 2023) Il gesto disulla sorella. Tutti sanno che le due sorelle sono da tempo in conflitto e non si parlano. A rivelare il possibile motivo era stata Sofia Giaele De Donà: “non parla conperché le ha lanciato cacca contro l’auto“. Poi la gieffina ha aggiunto: “Le ha lanciato della cacca contro la macchina. Vuole fare la buona e umile ma non lo è”. Nelle ultime ore i riflettori si sono di nuovo accesi super le parole di Antonino Spinalbese. Ospite di Verissimo Antonino Spinalbese ha dichiarato: “Se nella casa c’è stata una che mi ha colpito in modo particolare?, che oltre ad essere una bellissima ragazza è anche una brava ragazza e questo è importante. Nella vita mi sono sempre ...

