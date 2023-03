Cosa ci mancava Inchiesta Covid | sconcertante risposta di Speranza ai pm

(Di martedì 7 marzo 2023) "La bussola l'abbiamo sempre avuta e ci portava a difendere innanzitutto la salute delle persone": Robertolo avrebbe detto ai pm di Bergamo in un'audizione a gennaio 2021, nell'ambito della mancata attuazione del piano pandemico. "Ciò che ciera il manuale di istruzione su come fronteggiare un virus sconosciuto", avrebbe poi aggiunto l'allora ministro della Salute. Unapiuttosto. Sempre sul piano pandemico, poi, avrebbe detto: "Il piano era datato e non costruito specificamente su un coronavirus ma su un virus influenzale". E, quasi a volersene lavare le mani, avrebbe chiarito anche che l'attuazione di quel piano "è compito del direttore generale" della Prevenzione del Ministero. Il riferimento è a Claudio D'Amario., a tre anni di distanza dallo scoppio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Leti_RD22 : La serata di ieri è stata perfetta mancava solo un tassello per renderla un sogno e sono sicura che accadrà. Intant… - italyaustralia : certo che la challenge tra fans di Charlie e fans di max su chi ha più ansia e stress era l'ultima cagata che manca… - nichilismattivo : @riccardotani4 @il_cappellini @brun_montesano E magari prima studiamo la storia. Perché allora scopriremmo che gli… - LVdM_RSM : ???? L'ASTROLABIO ???? «L’Osservatorio Epidemiologico Nazionale, ci mancava» di Augusto Casali - Quale sia la situazion… - ManuCarnevali : @Astreavera @ellyesse Eh già mancava lei a fare finalmente una sinistra buona e una saggia opposizione, Conte ed i… -

...confessare ai loro genitori e agli amici che non erano riuscite a dare un esame all'università... Non era vero che stava per laurearsi - scrive - lel'esame di latino, ma non aveva avuto il ...Non lenulla. Non è semplice comprendere per quali traiettorie e imprevisti della vita sia ... Non avrei mai minimamente creduto che unadel genere potesse succedere a me". Qualche ...Cisolo l'ultimo fenotipo dell'intelligenza artificiale. Vai online e scrive gratis al posto ... Ene sarà, in futuro, dei conducenti di autobus e dei postini col dilagare di droni e vetture ...

Milan, Cardinale: “LeBron mi ha detto cosa mancava alla mia visione” Pianeta Milan

I giovani della generazione Z, nati cioè tra il 1997 e il 2012, sono disposti a spendere circa 1.500 euro (1.489 euro per l'esattezza) per un Iphone 14 ProLa prima gara stagionale è stata una doccia fredda. Il team principal però ha in mente delle idee per una svolta ...