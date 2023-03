Corridoi umanitari | all’aeroporto di Fiumicino accolti altri 11 rifugiati

(Di martedì 7 marzo 2023)– Nuovo arrivo nelle scorse ore a, con un volo provenienti da Atene, di 11 richiedenti asilo originari di paesi in cui persistono conflitti e condizioni di violenza diffusa come Iraq, Congo e Camerun. Molti hanno trascorso lunghissimi periodi di permanenza – fino a 5 anni – nei campi profughi delle isole greche, tra cui quello di Moria, a Lesbo. Il loro ingresso in Italia è reso possibile da un protocollo d’intesa tra la Comunità di Sant’Egidio e il ministero dell’Interno che prevede l’arrivo dalla Grecia nel nostro paese, in modo legale e sicuro, di richiedenti asilo, con particolare attenzione ai soggetti più vulnerabili, come nuclei familiari numerosi e minori non accompagnati. I– tra cui una donna sola con i figli disabili – sarannoa Roma, nelle Marche e in Lombardia e subito ...

"Si aprano una volta per tutte i tanto attesi, si agisca sul diritto di asilo, si lavori sull'integrazione", invoca l'alto prelato.

Musumeci: “I corridoi umanitari per i migranti non bastano” Agenzia Nova

