Correa ancora ai box | dubbio per Spezia-Inter! Uno vicino al rientro – CdS

(Di martedì 7 marzo 2023) Joaquin Correa non ha pienamente recuperato dall'infortunio. Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport il "Tucu" è in dubbio per Spezia-Inter. L'Inter è attesa dalla sfida contro lo Spezia, in programma venerdì alle 20:45. Per il match del "Picco" non è affatto scontata, secondo il Corriere dello Sport, la presenza di Joaquin Correa. L'attaccante, alle prese con l'infortunio alla coscia destra, potrebbe non farcela per la sfida ai bianconeri di Semplici. Situazione simile per Skriniar, un altro degli infortunati in casa Inter. Dimarco, invece, è vicino al rientro.

Inter subito in campo con vista sullo Spezia venerdì. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, "Federico Dimarco oggi ha lavorato parzialmente in gruppo dando ottime risposte. Milan Skriniar e Joaquin Correa ancora ai box."