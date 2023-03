Coppa del Mondo di Biathlon | tornano gli Azzurri | dal 9 marzo la penultima gara

(Di martedì 7 marzo 2023) Il direttore tecnico Klaus Hoellrigl ha convocato dieci(cinque donne e cinque uomini) per latappa stagionale delladeldi. Le gare andranno in scena da giovedì 9 a domenica 12sulla pista di Östersund (Svezia). In campo femminile saranno impegnate Samuela Comola, Lisa Vittozzi, Hannah Auchentaller, Dorothea Wierer e Rebecca Passler. In campo maschile, invece, spazio a Didier Bionaz, Elia Zeni, Tommaso Giacomel, Daniele Cappellari e Patrick Braunhofer. Programma Gare Giovedì 9– Individuale femminile 15 km e individuale maschile 20 km (ore 13.15 e 16.20) Venerdì 10– Giornata di riposo Sabato 11– Staffetta femminile 4X6 km e staffetta maschile 4X7.5 km (ore 14.00 e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... goggiasofia : SI. ???? Quarta coppa del Mondo di Dh ?? - Eurosport_IT : DOMINIK FISCHNALLER NELLA STORIA ???????? L'azzurro conquista la classifica generale della Coppa del Mondo di Slittino… - ItaliaTeam_it : SOFIA, LA COPPA È TUAAAAAA ?? Goggia si piazza seconda a Kvitfjell e si porta a casa la sua quarta Coppa del Mondo… - ilfaroonline : RT @angelo_perfetti: Tiro a Volo, Rossetti si regala l’oro in Coppa del Mondo: Skeet da storia - angelo_perfetti : Tiro a Volo, Rossetti si regala l’oro in Coppa del Mondo: Skeet da storia -

L'esordio ufficiale avvenne il primo settembre1974 inItalia nella gara contro il Torino, mentre il debutto in Serie A arrivò il 6 ottobre 1974. Virdis giocò con la maglia numero undici al ......Italia e Champions League. L'Inter però inizia a guardarsi intorno e spunta il nome di Thomas Tuchel come suo successoreChe nessuno sia certoproprio futuro all'Inter, non è un segreto. ...Buona partenza per l'Italiapentathlon moderno a Il Cairo, dove è scattata oggi la prima tappa dellaMondo 2023. Negli impianti della American University sono andate in scena le qualificazioni femminili, con le quattro italiane impegnate che hanno tutte conquistato il pass per le semifinali.

SuperG femminile in Norvegia, l'Austria si prende tutto il podio RaiNews

Gli azzurri e l’Europa, volume 2. Dopo i trionfi degli Europei indoor di Istanbul (2 ori, 4 argenti, primo posto nella classifica a punti) la Nazionale è attesa a un doppio appuntamento nel prossimo f ...Nel giorno del suo ventottesimo compleanno Gabriele Rossetti si è regalato la medaglia d'oro nella gara di Skeet Maschile della Coppa del Mondo di tiro a volo in svolgimento a Doha. Nel forziere azzur ...