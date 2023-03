Controllare il proprio profilo Google e i dati personali condivisi (Di martedì 7 marzo 2023) Chiunque abbia un profilo Google può accedere in qualsiasi momento alle informazioni raccolte dai vari servizi offerti dall'azienda, così da Controllare quali informazioni sono archiviate da più tempo, programmare la cancellazione automatica delle informazioni personali raccolte e modificare la privacy dei contenuti conservati. Nella guida che segue vi mostreremo come vedere le informazioni che Google raccoglie su di noi, con un occhio di riguardo alla sicurezza e al rispetto della privacy e su cosa conviene disattivare o attivare per ottenere il massimo da tutti i servizi legati a Google. LEGGI ANCHE: Controllo privacy account Google, ricerche e dati personali1) Come ci vede Google e cosa sa di noi? Nella policy ... Leggi su navigaweb (Di martedì 7 marzo 2023) Chiunque abbia unpuò accedere in qualsiasi momento alle informazioni raccolte dai vari servizi offerti dall'azienda, così daquali informazioni sono archiviate da più tempo, programmare la cancellazione automatica delle informazioniraccolte e modificare la privacy dei contenuti conservati. Nella guida che segue vi mostreremo come vedere le informazioni cheraccoglie su di noi, con un occhio di riguardo alla sicurezza e al rispetto della privacy e su cosa conviene disattivare o attivare per ottenere il massimo da tutti i servizi legati a. LEGGI ANCHE: Controllo privacy account, ricerche e1) Come ci vedee cosa sa di noi? Nella policy ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mentecritica : Il ruolo della Cina non può prescindere dalle sue mire su Taiwan dove si produce il 60% dei processori utilizzati i… - 950Alpa : @vfeltri Forse è il caso di andare quotidianamente a controllare il lavoro nei cantieri e criticare i lavoratori gu… - smilypapiking : RT @mentecritica: Il ruolo della Cina non può prescindere dalle sue mire su Taiwan dove si produce il 60% dei processori utilizzati in tutt… - Samelkab : RT @mentecritica: Il ruolo della Cina non può prescindere dalle sue mire su Taiwan dove si produce il 60% dei processori utilizzati in tutt… - Luckyluciana0 : RT @mentecritica: Il ruolo della Cina non può prescindere dalle sue mire su Taiwan dove si produce il 60% dei processori utilizzati in tutt… -