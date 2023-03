Conte vuole tornare in Italia, contatti con l’Inter: Marotta valuta l’idea (Di martedì 7 marzo 2023) Times – . Dall’Inghilterra lanciano una bomba incredibile su Antonio Conte, l’ex tecnico di Inter … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 7 marzo 2023) Times – . Dall’Inghilterra lanciano una bomba incredibile su Antonio, l’ex tecnico di Inter … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Agli atti dell’inchiesta gli sms di Zaccardi, tecnico del ministro. Poco dopo lo scoppio della pandemia, spiega gli… - LaVeritaWeb : Gli uomini di Max pronti a tutto per boicottare l’indagine in Aula. Sanno che Italia viva vuole la presidenza per c… - ultimora_pol : Naufragio migranti, Giuseppe #Conte: 'Questa è una tragedia: non rispondo a chi vuole meschinamente strumentalizzar… - infoitsport : Dall'Inghilterra: Conte vuole tornare in Italia - Pall_Gonfiato : Dall'Inghilterra: Conte vuole l'Italia. Senza Champions sarà addio Tottenham, l'Inter sonda il terreno -