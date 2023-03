Conte: «Sottovalutato mio problema fisico. Grossa differenza tra noi e Milan!» (Di martedì 7 marzo 2023) Antonio Conte intervistato su Sky Sport ha parlato del suo ritorno in panchina in Champions League contro il Milan e del suo problema fisico dopo l’intervento chirurgico. RITORNO – Antonio Conte è felice del suo ritorno in panchina contro il Milan: «Sono state settimane dure anche perché era la prima volta e spero sia l’ultima. Stare lontano non è semplice, ho cercato in tutti i modi di essere vicino allo staff nella preparazione dell’allenamento e capire. Ho Sottovalutato un po’ l’intervento perché quando esporti un organo il corpo ha bisogno di tempo per adattarsi. Milan altalenante come il Tottenham? C’è una Grossa differenza tra noi e loro, perché hanno vinto lo scudetto, noi non abbiamo vinto niente. A livello di stagione magari qualcuno si aspettava che stesse ... Leggi su inter-news (Di martedì 7 marzo 2023) Antoniointervistato su Sky Sport ha parlato del suo ritorno in panchina in Champions League contro il Milan e del suodopo l’intervento chirurgico. RITORNO – Antonioè felice del suo ritorno in panchina contro il Milan: «Sono state settimane dure anche perché era la prima volta e spero sia l’ultima. Stare lontano non è semplice, ho cercato in tutti i modi di essere vicino allo staff nella preparazione dell’allenamento e capire. Houn po’ l’intervento perché quando esporti un organo il corpo ha bisogno di tempo per adattarsi. Milan altalenante come il Tottenham? C’è unatra noi e loro, perché hanno vinto lo scudetto, noi non abbiamo vinto niente. A livello di stagione magari qualcuno si aspettava che stesse ...

