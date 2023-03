Conte racconta la paura per l'intervento: il retroscena svelato (Di martedì 7 marzo 2023) LONDRA (Gran Bretagna) - E' la vigilia di Tottenham - Milan , retour match degli ottavi che vale i quarti di finale d i Champions League , ma anche del ritorno in panchina di Antonio Conte , reduce ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 7 marzo 2023) LONDRA (Gran Bretagna) - E' la vigilia di Tottenham - Milan , retour match degli ottavi che vale i quarti di finale d i Champions League , ma anche del ritorno in panchina di Antonio, reduce ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... r83384733 : @Armando55097421 @myrtamerlino @CarloCalenda Se il governo mi racconta che ristrutturo gratis mi faccio due conti.… - sportli26181512 : #Conte racconta la paura per l'intervento: il retroscena svelato: Alla vigilia del match di #ChampionsLeague con il… - AslanNerazzurro : Scusate ma ANTONIO CONTE chi cazzo lo paga? Ma Musmarra non è lo stesso che racconta che siamo sul lastrico? E quin… - S3b4st14nP : RT @IlPolemista4: Vedere #Conte a una manifestazione antifascista è come guardare Stalin che ci racconta quanto facesse cagare l'URSS #Fir… - elvise1657 : RT @IlPolemista4: Vedere #Conte a una manifestazione antifascista è come guardare Stalin che ci racconta quanto facesse cagare l'URSS #Fir… -