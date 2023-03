Consiglio d' Europa | aumentano i giornalisti detenuti

(Di martedì 7 marzo 2023) STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – Nel 2022, da quando la Russia ha dato inizio alla sua guerra di aggressione contro l'Ucraina, almeno 12e operatori dei media sono stati uccisi e 21 feriti durante l'esercizio della loro professione. La guerra si è svolta in un contesto di continuo deterioramento della libertà dei media in, con un significativo aumento del numero di, secondo il rapporto annuale 2023 delle organizzazioni partner della Piattaforma deld'per la protezione del giornalismo e la sicurezza dei.Pubblicato con il titolo “La guerra ine la lotta per il diritto di informare”, il rapporto esamina le principali minacce alla libertà dei media ine ...

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – Nel 2022, da quando la Russia ha dato inizio alla sua guerra di aggressione contro l'Ucraina, almeno 12 giornalisti e operatori dei media sono stati uccisi e 21 feri ...