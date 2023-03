Conserva le foglie di arancia e mettile nel forno. Guarda cosa succede dopo 10 minuti! (Di martedì 7 marzo 2023) Dovremmo utilizzare proprio ogni parte dell’arancia, anche le sue foglie! Nulla andrebbe buttato e siamo certe che da ora in avanti anche voi utilizzerete ogni parte di questo frutto meraviglioso! Conosciamo già le sue virtù e i benefici che apporta al nostro organismo: ricco di vitamina C, licopene, potassio e sali minerali, ci fortifica, ci mette al riparo dai malanni invernali e ci aiuta a mantenere la nostra pelle elastica e luminosa. È perfetta al naturale, spremuta e bevuta tale e quale o come ingrediente in ricette dolci e salate. Con la sua scorza possiamo realizzare un meraviglioso liquore, l’arancello, profumatissimo e aromatico; oppure, una volta grattugiata, può arricchire torte, biscotti, frolle e risotti. Insomma, è un vero dono della natura, uno tra i più preziosi. Ma anche le foglie si rivelano utilissime, soprattutto ... Leggi su donnaup (Di martedì 7 marzo 2023) Dovremmo utilizzare proprio ogni parte dell’, anche le sue! Nulla andrebbe buttato e siamo certe che da ora in avanti anche voi utilizzerete ogni parte di questo frutto meraviglioso! Conosciamo già le sue virtù e i benefici che apporta al nostro organismo: ricco di vitamina C, licopene, potassio e sali minerali, ci fortifica, ci mette al riparo dai malanni invernali e ci aiuta a mantenere la nostra pelle elastica e luminosa. È perfetta al naturale, spremuta e bevuta tale e quale o come ingrediente in ricette dolci e salate. Con la sua scorza possiamo realizzare un meraviglioso liquore, l’arancello, profumatissimo e aromatico; oppure, una volta grattugiata, può arricchire torte, biscotti, frolle e risotti. Insomma, è un vero dono della natura, uno tra i più preziosi. Ma anche lesi rivelano utilissime, soprattutto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ildive_73 : @anal_meta Quando i fiori saranno appassiti recidi il gambo ma non le foglie Quando saranno gialle puoi tagliarle.… - gabel81244926 : Sono fiori di luce Che il cielo conserva per te Sono piccole foglie Cadute per caso più in là -