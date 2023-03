Consegnata all’Italia Jeff Joy | “regina” della mafia nigeriana | era tra i 100 latitanti più pericolosi

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 7 marzo 2023) È stata estradata in Italia dalla NigeriaJoy, inserita nella lista italiana tra i centopiù, per scontare una pena a 13 anni di reclusione. La donna risulta inserita, con ruoli di rilievo, in un’associazione criminale transnazionale dedita alla tratta di esseri umani: reclutava donne di nazionalitàda avviare alla prostituzione. Lo comunica il ministeroGiustizia. LEGGI ANCHE "Laè sempre più potente per colpa del politicamente corretto": l'accusa dello zio di Pamela Commissione Anti, Sbar(FdI): «Fari puntati sullae quella cinese» La procedura di consegna, con la collaborazione di Interpol, è terminata nel ...