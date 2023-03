Confindustria | Mastella | “Le questioni vanno risolte senza che io lo chieda a De Luca”

(Di martedì 7 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiL’assemblea generale di, organizzata questa mattina al Teatro Comunale, ha rappresentato il momento adatto per mettere sul tavolo le tematiche più importanti che riguardano il territorio sannita, con l’obiettivo di avere delle risposte. Troppo ghiotta l’occasione per il sindacoche ha avuto l’opportunità di parlare direttamente con Vincenzo De, governatore della Campania. “Non voglio rappresentare un elemento di rottura – così ha iniziato il primo cittadino di Benevento. Mi limito a guardare ciò che vedo e portarlo alle istituzioni con l’obiettivo di avere delle risposte. E i temi da trattare per la nostra che è un’area interna sono tanti. Penso alla tratta ferroviaria della Valle Caudina che spero sia restituita all’utenza il prima possibile. Sono due anni che il Consiglio di ...

"La vocazione accademica della città potrebbe essere potenziata con l'istituzione di una facoltà di medicina che suggellerebbe il ruolo di Benevento come epicentro universitario delle aree interne", l ...