Confindustria | De Luca | “Mastella mi lascia una cambiale ogni volta che vengo a Benevento” VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di martedì 7 marzo 2023) Tempo di lettura: 4 minuti– Ne ha per tutti Vincenzo De. Il governatore della Campania è stato sollecitato da più parti a dare risposte alle problematiche del Sannio. E come sempre accade, il suo intervento diventa un calderone di temi da affrontare e annunci ‘urbi et orbi’. Cosa che è accaduta anche nel corso dell’assemblea dinell’intervento conclusivo. SANNIO – “Serve un grande sforzo per la sistemazione dei problemi e dobbiamo capire cosa è necessario e cosa è possibile. Di sicuro confermo la vicinanza a questo territorio che è stupendo e confermo l’impegno politico per una visione equilibrata. Nel corso degli anni la quantità di investimenti nell’area beneventana è stata importante.area deve essere collegata per favorire scambi dinatura ma non possono ...