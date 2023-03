Confermata in Cassazione assoluzione per l’ex governatore Lombardo (Di martedì 7 marzo 2023) assoluzione Confermata in Cassazione per l'ex presidente della Regione Siciliana Raffaele Lombardo. I giudici della Suprema Corte hanno ritenuto inammissibile il ricorso avanzato dalla Procura generale di Catania nei confronti della sentenza che nel gennaio del 2022 assolse Lombardo dall'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa e di corruzione elettorale. La notizia rinvigorisce il Movimento per l'Autonomia i cui fondatori rilanciano il partito. "Una notizia che rilancia definitivamente l'azione del Mpa che per 13 anni ha subito una brusca interruzione" affermano coloro i quali nel 2005 fondarono il Movimento per l'Autonomia e parteciparono al primo congresso insieme con Raffaele Lombardo, commentando la decisione della Cassazione di ritenere inammissibile il ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 7 marzo 2023)inper l'ex presidente della Regione Siciliana Raffaele. I giudici della Suprema Corte hanno ritenuto inammissibile il ricorso avanzato dalla Procura generale di Catania nei confronti della sentenza che nel gennaio del 2022 assolsedall'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa e di corruzione elettorale. La notizia rinvigorisce il Movimento per l'Autonomia i cui fondatori rilanciano il partito. "Una notizia che rilancia definitivamente l'azione del Mpa che per 13 anni ha subito una brusca interruzione" affermano coloro i quali nel 2005 fondarono il Movimento per l'Autonomia e parteciparono al primo congresso insieme con Raffaele, commentando la decisione delladi ritenere inammissibile il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tommasomarck : RT @moggifake: A marzo 2006 infatti la juve esulta per la sentenza della cassazione sul processo doping. Provato l'illecito e confermata la… - gaearmao : @r_lombardo eletto Presidente @Regione_Sicilia con 1,8 mil voti costretto a dimissioni (2012) da un’inchiesta poi a… - SkyTG24 : Confermata in Cassazione assoluzione ex governatore siciliano Raffaele Lombardo - TgrRai : RT @TgrRaiSicilia: Lombardo, assoluzione confermata. #IoSeguoTgr - TgrRaiSicilia : Lombardo, assoluzione confermata. #IoSeguoTgr -