Conferimento corretto del vetro, campagna di sensibilizzazione a Cerveteri (Di martedì 7 marzo 2023) Cerveteri – Al via una campagna di sensibilizzazione per invitare tutti i cittadini a conferire correttamente il vetro, un materiale che può essere riciclato all’infinito. “Testimonial della campagna – spiega il sindaco Elena Gubetti – una bottiglia di vetro riciclato, con un design molto accattivante e vintage, realizzata da Co.Re.Ve., il consorzio per il riciclo del vetro che ci ha donato 6000 bottiglie. In occasione della giornata dell’acqua distribuiremo le bottiglie gratuitamente ai nostri cittadini per invitarli a riciclare sempre correttamente il vetro e ad utilizzarle per bere la nostra acqua. La bottiglia sarà consegnata insieme ad una busta di carta, anch’essa riciclata, su cui sono stampati slogan legati alla campagna che ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 7 marzo 2023)– Al via unadiper invitare tutti i cittadini a conferire correttamente il, un materiale che può essere riciclato all’infinito. “Testimonial della– spiega il sindaco Elena Gubetti – una bottiglia diriciclato, con un design molto accattivante e vintage, realizzata da Co.Re.Ve., il consorzio per il riciclo delche ci ha donato 6000 bottiglie. In occasione della giornata dell’acqua distribuiremo le bottiglie gratuitamente ai nostri cittadini per invitarli a riciclare sempre correttamente ile ad utilizzarle per bere la nostra acqua. La bottiglia sarà consegnata insieme ad una busta di carta, anch’essa riciclata, su cui sono stampati slogan legati allache ...

