Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : #ConferenceLeague | @OfficialSSLazio, #Sarri: 'Abbiamo cercato nuove soluzioni come #FelipeAnderson' - AlessioAdam_ : RT @spiacanarina: Tanto oggi siete tutti soddisfatti: avete argomenti contro Sarri, i giocatori e la società. Altri si scrollano di dosso l… - Lex89691932 : RT @DiMarzio: #ConferenceLeague | @OfficialSSLazio, #Sarri: 'Abbiamo cercato nuove soluzioni come #FelipeAnderson' - Tutfantacalcio : ???Lazio: le parole di #sarri su #immobile #savic e #casale #fantacalcio #indisponibili - glooit : Conference: Sarri, sbagliato l'atteggiamento con l'AZ leggi su Gloo -

Il ritorno è in programma il 21 marzo in Olanda. Débacle della Lazio di Maurizioallo Stadio Olimpico, nell'andata degli ottavi di finale diLeague. L'undici biancoceleste è stato sconfitto per 1 - 2 dall'Az Alkmaar. I primi ad andare in goal, al 18', sono proprio ...... ma la Lazio "a volte ha esagerato nel possesso, ritornando continuamente sul portiere per ricominciare da capo con le costruzioni da dietro", ammette. "E' vero che abbiamo creato tante ......partita si è messa male via via e così dopo il vantaggio iniziale la Lazio ha perso 2 - 1 in casa contro l' Az nell'ottavo d'andata diLeague . Una gara che non è piaciuta a Maurizio...

Conference: Sarri, sbagliato l'atteggiamento con l'AZ - Lazio Agenzia ANSA

[themoneytizer id=”99064-6] Termina 1-2 Lazio-AZ Alkmaar, gara valida per l’andata degli ottavi di Conference League. Il tecnico Pascal Jansen, in conferenza stampa, ha commentato il successo dell’Ol ..."Vice Immobile Io come tutti gli allenatori, se fosse per me ne compravo 50 di giocatori". Così il tecnico della Lazio Maurizio ...