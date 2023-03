Conference league | tonfo Lazio | l’Az Alkmaar passa all’Olimpico

(Di martedì 7 marzo 2023) Roma – Brutta sconfitta della, che crolla in casa contro. Apre le marcature Pedro nel primo tempo, nella ripresa rispondono Paulidis e Kerkez. I biancocelesti dovranno vincere con 2 gol di scarto in Olanda per accedere ai quarti di finale. In aggiornamento…

È iniziata male la settimana europea delle squadre italiane. La Lazio ha infatti perso la gara d'andata degli ottavi di finale diin casa contro gli olandesi dell'Az Alkmaar. All'Olimpico, nel match anticipato di due giorni per far giocare giovedì la Roma in Europa, i biancocelesti sono andati in ...Scivolone casalingo per la Lazio nell'andata degli ottavi di. Successo in rimonta dell'Ak Alkmaar dopo che il gol di Pedro al 18' aveva dato l'illusione di una gara già instradata a favore dalla formazione di Sarri. Che invece si mostra molto ...20.39, Lazio - Az Alkmaar 1 - 2 All'Olimpico, andata ottavi, Lazio rimontata dall'Az Alkmaar (1 - 2). Qualificazione da conquistare in Olanda Subito grande chance per Milinkovic,...

I biancoazzurri, dopo la sconfitta per 1-2 dell'Olimpico, dovranno ora cercare di ribaltare in risultato nella partita di ritorno degli ottavi di Conference League ...ROMA (ITALPRESS) – La Lazio senza Immobile infortunato si fa rimontare dall’AZ Alkmaar e cade 2-1 in casa nella gara di andata degli ...