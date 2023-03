Conference League, oggi Lazio-Az Alkmaar : come vedere la partita in tv e in streaming (Di martedì 7 marzo 2023) (Adnkronos) – La Lazio in campo oggi, martedì 7 marzo, allo stadio Olimpico alle 18.45 contro l’Az Alkmaar per inaugurare gli ottavi di Conference League. come vedere la partita di oggi in tv. Il match tra i biancocelesti e gli olandesi non sarà trasmessa in chiaro. Sarà possibile vederla in diretta per gli abbonati su Dazn in streaming. La partita è disponibile anche per gli abbonati Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite), Sky Sport 4k (213) e Sky Sport (numero 254), su SkyGo e Now TV. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 7 marzo 2023) (Adnkronos) – Lain campo, martedì 7 marzo, allo stadio Olimpico alle 18.45 contro l’Azper inaugurare gli ottavi diladiin tv. Il match tra i biancocelesti e gli olandesi non sarà trasmessa in chiaro. Sarà possibile vederla in diretta per gli abbonati su Dazn in. Laè disponibile anche per gli abbonati Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite), Sky Sport 4k (213) e Sky Sport (numero 254), su SkyGo e Now TV. L'articolo proviene da Italia Sera.

