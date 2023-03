Conference League | Lazio - AZ Alkmaar 1 - 2

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OptaPaolo : 3 - Pedro è il primo giocatore capace di segnare in una fase ad eliminazione diretta sia in Champions League, in Eu… - Eurosport_IT : KO LAZIO ???? I biancocelesti cadono in casa dell'AZ Alkmaar nell'andata degli ottavi di finale di Conference League… - MartinGCPD : RT @SoyCalcio_: ?? La semana de la Lazio: ? 0-1 vs Napoli (Serie A) ? 1-2 vs AZ (Conference League) - brasikurtz : RT @acffiorentina: ?? Ottavi di finale di Europa Conference League ?? Fiorentina-Sivasspor ??? Giovedì 9 Marzo, ore 21.00 ?? Stadio Artemio Fra… - scommesse_it : Pedro non basta, la Lazio resta al buio: l'Az Alkmaar vince 2-1 in rimonta -

Quattro giorni dopo l'acuto clamoroso di Napoli, arriva puntuale la stecca imprevista in: l'Az Alkmaar, in rimonta, sbanca l'Olimpico (1 - 2) e complica non poco la navigazione ...ROMA Non è servito a niente l'allarme lanciato da Sarri alla vigilia di questa sfida, l'andata degli ottavi di: "La vittoria di Napoli è un pericolo. Perché nelle 4 gare dopo il 4 - 0 al Milan, due ne abbiamo perse e due pareggiate: questione di appagamento, non sappiamo gestire l'euforia. ...ROMA - La Lazio senza Immobile infortunato si fa rimontare dall'AZ Alkmaar e cade 2 - 1 in casa nella gara di andata degli ottavi di finale di. I biancocelesti erano andati subito in vantaggio con il gol di Pedro al 18' ma gli olandesi hanno pareggiato con Pavlidis allo scadere del primo tempo e ribaltato la partita con ...

Altro che fortino Olimpico. Per la prima volta la Lazio di Sarri crolla in casa in Europa e lo fa da situazione di vantaggio. Pedro illude tutti con un piattone sinistro che viene rimontato ...I biancoazzurri, dopo la sconfitta per 1-2 dell'Olimpico, dovranno ora cercare di ribaltare in risultato nella partita di ritorno degli ottavi di Conference League ...