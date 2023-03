Conference League, Lazio-Az 1-2 in andata ottavi di finale (Di martedì 7 marzo 2023) (Adnkronos) – Lazio battuta all’Olimpico di Roma 2-1 dagli olandesi dell’Az Alkmaar nella gara di andata degli ottavi di finale di Conference League. I biancocelesti fanno una buona gara e vanno in vantaggio, dopo aver sprecato qualche buona occasione, al 18? con Pedro. Felipe Anderson recupera un ottimo pallone a centrocampo e serve Zaccagni sulla corsia di sinistra: il numero 20 biancoceleste supera Sugawara e mette al centro dove trova Pedro che al volo di sinistro insacca l’1-0. La squadra di Sarri sembra essere padrona del match ma sul finale di frazione, al 45?, l’AZ pareggia i conti con Pavlidis, abile a insaccare in rete con un gran tocco di esterno destro dopo una bella combinazione sulla sinistra. Reazione rabbiosa della Lazio e traversa ... Leggi su italiasera (Di martedì 7 marzo 2023) (Adnkronos) –battuta all’Olimpico di Roma 2-1 dagli olandesi dell’Az Alkmaar nella gara dideglididi. I biancocelesti fanno una buona gara e vanno in vantaggio, dopo aver sprecato qualche buona occasione, al 18? con Pedro. Felipe Anderson recupera un ottimo pallone a centrocampo e serve Zaccagni sulla corsia di sinistra: il numero 20 biancoceleste supera Sugawara e mette al centro dove trova Pedro che al volo di sinistro insacca l’1-0. La squadra di Sarri sembra essere padrona del match ma suldi frazione, al 45?, l’AZ pareggia i conti con Pavlidis, abile a insaccare in rete con un gran tocco di esterno destro dopo una bella combinazione sulla sinistra. Reazione rabbiosa dellae traversa ...

