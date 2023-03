Conference League | la Lazio domina | ma l’Alkmaar ribalta i biancocelesti

(Di martedì 7 marzo 2023) Andata di ottavi di finale diamara per la. La squadra di Sarri ha incassato un brutto ko controdavanti al pubblico dell’Olimpico. Pedro ha sbloccato il match al 18?, ma al termine del primo tempo, al 45? Pavlidis ha pareggiato i conti. Nella ripresa poi Kerkez ha segnato la rete del vantaggio per gli ospiti, che tornano a casa con un’importante vittoria per 1-2. Ihanno iniziato la partita col piede giusto,ndo, ma gli olandesi hanno risposto presente nonostante il dominio della. Nel secondo tempo sono stati sempre i laziali a fare la partita, maè riuscito a concretizzare aggiudicandosi il match. L'articolo CalcioWeb.

Non era al meglio, ma ieri Sarri lo ha schierato ugualmente dall'inizio in, salvo sostituirlo a metà gara, dopo che il centrale ex Hellas aveva subito un duro colpo in un contrasto,...Il video delle dichiarazioni, in conferenza stampa, di Vincenzo Italiano alla vigilia di Fiorentina - Sivasspor , gara d'andata degli ottavi di finale di. I viola sono reduci da sei vittorie consecutive nella competizione, inoltre hanno sconfitto il Milan 2 - 1 nell'ultima partita di campionato. L'allenatore ex Spezia ha, così, tenuto ...Lo ha detto il centrocampista viola, Antonin Barak, alla vigilia del match casalingo contro il Sivasspor, valido per l'andata degli ottavi di finale di. "E' inutile pensare alla ...

La Conference League torna a regalare grandi emozioni con una nuova ed emozionante sfida. A far da protagonisti del match d’andata degli ottavi di finale in scena giovedì 9 marzo 2023 saranno ...Rui Patricio, dopo la conferenza stampa, ha rilasciato delle dichiarazioni ... “È una squadra difficile, in questa stagione l’Europa League è come la Champions League, ci sono squadre con tanta ...