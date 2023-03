Conference League | la Lazio cade in casa contro l' Az Alkmaar

(Di martedì 7 marzo 2023) La squadra di Sarri trova l'illusorio vantaggio con Pedro poi l'Az la ribalta. Si deciderà tutto al ritorno, in programma il 16 marzo in Olanda

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OptaPaolo : 3 - Pedro è il primo giocatore capace di segnare in una fase ad eliminazione diretta sia in Champions League, in Eu… - LALAZIOMIA : RT @laziopress: Lazio-AZ Alkmaar, Sarri nel post: “Ci abbiamo messo del nostro. Sull’attaccante…” - laziopress : Lazio-AZ Alkmaar, Sarri nel post: “Ci abbiamo messo del nostro. Sull’attaccante…” - Olamide61639124 : RT @DiMarzio: #UECL, #ConferenceLeague | @OfficialSSLazio, le parole di #Sarri dopo la sconfitta in #LazioAlkmaar - Deiana_Luca9 : RT @DiMarzio: #UECL, #ConferenceLeague | @OfficialSSLazio, le parole di #Sarri dopo la sconfitta in #LazioAlkmaar -

La Lazio è sconfitta 2 - 1 (1 - 1) dall'AZ Alkmaar nell'andata degli ottavi di finale di, all'Olimpico. Avanti con un gol di Pedro al 18', i biancocelesti subiscono la rimonta degli olandesi, in gol al 45' con Pavlidis e al 17' st con Kerkez. Il ritorno tra due settimane ...Quattro giorni dopo l'acuto clamoroso di Napoli, arriva puntuale la stecca imprevista in: l'Az Alkmaar, in rimonta, sbanca l'Olimpico (1 - 2) e complica non poco la navigazione ...ROMA Non è servito a niente l'allarme lanciato da Sarri alla vigilia di questa sfida, l'andata degli ottavi di: "La vittoria di Napoli è un pericolo. Perché nelle 4 gare dopo il 4 - 0 al Milan, due ne abbiamo perse e due pareggiate: questione di appagamento, non sappiamo gestire l'euforia. ...

La Lazio torna subito sulla Terra. Dopo l’exploit di pochi giorni fa al Maradona, la squadra di Sarri perde malamente l’andata degli ottavi di Conference League contro l’AZ Alkmaar. All’Olimpico i bia ...Con tanto cinismo l'AZ Alkmaar rimonta e porta a casa una vittoria importante per 1-2 in casa della Lazio nell'andata degli ottavi di Conference League. La squadra di Sarri paga i due errori in uscita ...