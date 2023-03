Condannato per spaccio ex portiere della Roma: “Era più forte di Buffon” (Di martedì 7 marzo 2023) Era un giovane portiere della A.S. Roma ai tempi degli esordi di Francesco Totti e Gianluigi Buffon. Erano gli anni Novanta e Marco Caterini era considerato una promessa calcistica, tanto che Buffon lo guardava parare dalla panchina. Un sogno sfumato a causa di un infortunio. Poi, la caduta nel vortice della droga. Marco Caterini, oggi 45enne, è stato Condannato in primo grado a un anno e due mesi di reclusione con pena sospesa per spaccio di stupefacenti, resistenza e lezioni a pubblico ufficiale. Lo riporta Il Messaggero. Era stato arrestato lo scorso 2 giugno, sorpreso mentre spacciava al Quarticciolo, a Roma. Lo stesso brigadiere lo aveva beccato già due mesi prima, come lui stesso racconta al giudice. Ha avuto paura ed è fuggito. ... Leggi su tpi (Di martedì 7 marzo 2023) Era un giovaneA.S.ai tempi degli esordi di Francesco Totti e Gianluigi. Erano gli anni Novanta e Marco Caterini era considerato una promessa calcistica, tanto chelo guardava parare dalla panchina. Un sogno sfumato a causa di un infortunio. Poi, la caduta nel vorticedroga. Marco Caterini, oggi 45enne, è statoin primo grado a un anno e due mesi di reclusione con pena sospesa perdi stupefacenti, resistenza e lezioni a pubblico ufficiale. Lo riporta Il Messaggero. Era stato arrestato lo scorso 2 giugno, sorpreso mentre spacciava al Quarticciolo, a. Lo stesso brigadiere lo aveva beccato già due mesi prima, come lui stesso racconta al giudice. Ha avuto paura ed è fuggito. ...

