Condannato per cocaina un ex compagno di Totti e Buffon nelle giovanili (Di martedì 7 marzo 2023) Un'ex giovane promessa del calcio italiano è stata condannata a un anno e sei mesi di reclusione per spaccio di stupefacenti , resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Si tratta di Marco Caterini , ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 7 marzo 2023) Un'ex giovane promessa del calcio italiano è stata condannata a un anno e sei mesi di reclusione per spaccio di stupefacenti , resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Si tratta di Marco Caterini , ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elio_vito : Comunque, a conclusione della giornata, tutte le forze politiche hanno condannato le violenze anarchiche di Torino… - putino : Altro che “figura controversa” di @RaiNews. L’unico motivo per cui non è stato ancora condannato abbastanza dalla s… - brandobenifei : Ales #Bialiatski, attivista premio Nobel per la pace, è stato condannato dal tribunale di Minsk a dieci anni di rec… - themecrazyo : @FrancescoDeBen8 @blead_carbonate @putino Yanukovich non è stato mai incriminato né condannato, come prevede la cos… - TheTASCAtt : RT @serebellardinel: Con 375 euro del #MIA a milioni di #italiani in povertà tolgono il pane di bocca! Col taglio al #redditodicittadinanz… -