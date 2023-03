Condannata per bancarotta Gisella, la veggente di Trevignano: diceva di parlare con la Madonna (Di martedì 7 marzo 2023) . Due anni di reclusione in primo grado alla donna, al secolo Maria Giuseppa Scarpulla. Condannata per bancarotta la veggente di Trevignano Condannata in primo grado dal tribunale siciliano di Patti a due anni per bancarotta fraudolenta, pena sospesa. Pochi giorni fa è arrivata una doccia fredda per Maria Giuseppa Scarpulla alias Gisella Cardia, 53 anni, l’imprenditrice di origini siciliane che si è scoperta veggente e che dice di parlare ogni mese da ormai cinque anni con la Madonna a Trevignano. Sono migliaia i seguaci che la seguono e il fenomeno è in crescita. In realtà Cardia è il cognome di suo marito Gianni. Gisella, si presume sia un diminutivo di Maria Giuseppa. La signora si ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 7 marzo 2023) . Due anni di reclusione in primo grado alla donna, al secolo Maria Giuseppa Scarpulla.perladiin primo grado dal tribunale siciliano di Patti a due anni perfraudolenta, pena sospesa. Pochi giorni fa è arrivata una doccia fredda per Maria Giuseppa Scarpulla aliasCardia, 53 anni, l’imprenditrice di origini siciliane che si è scopertae che dice diogni mese da ormai cinque anni con la. Sono migliaia i seguaci che la seguono e il fenomeno è in crescita. In realtà Cardia è il cognome di suo marito Gianni., si presume sia un diminutivo di Maria Giuseppa. La signora si ...

