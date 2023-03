Comune | per il 2024 la Lega vuole un assessorato alla Disabilità

Leggi su bergamonews

(Di martedì 7 marzo 2023) Bergamo. Unper ildi Bergamo interamente dedicato. A volerlo e a chiederlo è la, nella sua figura del suo segretario cittadino Alessandro Carrara. “Dopo esserci riconfermatiGuida di Regione Lombardia dove L’Assessore ed ora Ministro alleAlessandra Locatelli ha svolto e continua tutt’ora a svolgere un ottimo lavoro -ha raccontato – stiamo pensando, in continuità con il lavoro portato avanti da Governo e Regione, ad unalleper il. In questi mesi abbiamo incontrato alcune delle associazioni presenti sul territorio cittadino, ascoltando le problematiche e le esigenze degli operatori del settore che ci hanno restituito un quadro non ...