COMPRESSPORT® PRESENTA TRE NUOVI GAMBALETTI DI COMPRESSIONE

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 7 marzo 2023) GINEVRA, 7 marzo 2023 /PRNewswire/Dal 2008ha costantemente migliorato i suoi manicotti dicon nuove tecnologie per garantire un sostegno, una leggerezza e un comfort ancora maggiori.Questa stagionepropone 3modelli per continuare ad accompagnare e ottimizzare le prestazioni di ogni atleta. R2 3.0Aumenta la stabilità e riduce le onde d'urto Esclusivamulti-graduale senza cuciture, tessuto ad asciugatura rapida e linguetta K-Protect appositamente progettata per ridurre gli impatti.Nuove tecnologie ancora più rivoluzionarie.La nuova trama 3D attiva i recettori propriocettivi: miglioreequilibrio e stabilità, soprattutto in discesaAree mirate per stimolare la microcircolazione e ridurre l'infiammazione: rischio limitato di tendiniti e ...