Come vedere Tottenham-Milan in tv e streaming? Non c’è la diretta in chiaro: programma, orari e dove seguirla (Di martedì 7 marzo 2023) Niente diretta televisiva in chiaro. Chi vorrà vedere la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Tottenham e Milan, in programma mercoledì 8 marzo alle ore 21, potrà farlo solo su Prime Video, previo abbonamento. La piattaforma statunitense di streaming ha acquisito i diritti in esclusiva di questa partita, che non sarà trasmessa né su Mediaset, né su Sky. Oltre ai 3mila tifosi rossoneri che si assieperanno nel settore ospiti del New White Hart Lane (dopo l’1-0 dell’andata firmato Diaz i biglietti sono stati bruciati in pochi giorni), chi vorrà assistere al match del Diavolo dovrà dunque abbonarsi ad Amazon Prime. Oppure dovrà fare visita a un amico che lo è. In ogni caso, per passare il turno e volare ai quarti di finale i rossoneri di Stefano ... Leggi su oasport (Di martedì 7 marzo 2023) Nientetelevisiva in. Chi vorràla gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra, inmercoledì 8 marzo alle ore 21, potrà farlo solo su Prime Video, previo abbonamento. La piattaforma statunitense diha acquisito i diritti in esclusiva di questa partita, che non sarà trasmessa né su Mediaset, né su Sky. Oltre ai 3mila tifosi rossoneri che si assieperanno nel settore ospiti del New White Hart Lane (dopo l’1-0 dell’andata firmato Diaz i biglietti sono stati bruciati in pochi giorni), chi vorrà assistere al match del Diavolo dovrà dunque abbonarsi ad Amazon Prime. Oppure dovrà fare visita a un amico che lo è. In ogni caso, per passare il turno e volare ai quarti di finale i rossoneri di Stefano ...

