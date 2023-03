Come sono i rapporti tra LDA ed Anna Tatangelo? (Di martedì 7 marzo 2023) LDA, il figlio di Gigi D’Alessio, ha fatto il suo debutto al Festival di Sanremo 2023, conquistando il pubblico con la sua musica e la sua personalità. Ospite di Mara Venier a Domenica In, il giovane cantante ha parlato della sua esperienza a sul palco dell’Ariston, ma anche della sua carriera, a partire dalla partecipazione ad Amici 21 di Maria De Filippi. Tuttavia, i fans non possono fare a meno di chiedersi dei rapporti con Anna Tatangelo, l’ex compagna del padre. LDA e Anna Tatangelo, ecco Come vanno le cose dopo la rottura con Gigi D’Alessio? Nonostante la rottura tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo, sembra che ci sia ancora un rapporto di affetto tra la cantante di Sora e il figlio del suo ex compagno. Infatti, in occasione del ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 7 marzo 2023) LDA, il figlio di Gigi D’Alessio, ha fatto il suo debutto al Festival di Sanremo 2023, conquistando il pubblico con la sua musica e la sua personalità. Ospite di Mara Venier a Domenica In, il giovane cantante ha parlato della sua esperienza a sul palco dell’Ariston, ma anche della sua carriera, a partire dalla partecipazione ad Amici 21 di Maria De Filippi. Tuttavia, i fans non posfare a meno di chiedersi deicon, l’ex compagna del padre. LDA e, eccovanno le cose dopo la rottura con Gigi D’Alessio? Nonostante la rottura tra Gigi D’Alessio e, sembra che ci sia ancora un rapporto di affetto tra la cantante di Sora e il figlio del suo ex compagno. Infatti, in occasione del ...

