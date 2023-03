Come riportare Dusan al top della forma: il piano d’azione (Di martedì 7 marzo 2023) TORINO – Oh no! La sconfitta della Juventus contro la Roma è stata un vero colpo al cuore per i tifosi che sognano di vedere la squadra dei loro cuori in cima alla classifica. Ma la situazione è ancora più triste per un uomo: Dusan Vlahovic. Il talento serbo sta attraversando un periodo difficile in cui sembra che il gol abbia abbandonato la sua vita. Una situazione che si estende dal campionato, in cui non ha segnato per un mese intero, ed è solo grazie all’Europa League che è riuscito a sbloccarsi. Ma ora, la sfida contro il Friburgo è dietro l’angolo e serve un Vlahovic scintillante Come il sole della cittadina toscana. La crisi che sta attraversando il giovane talento non deriva solo dalla mancanza di reti, ma anche dalla sua performance in campo. Lui sembra perso e alla ricerca disperata di una ... Leggi su justcalcio (Di martedì 7 marzo 2023) TORINO – Oh no! La sconfittaJuventus contro la Roma è stata un vero colpo al cuore per i tifosi che sognano di vedere la squadra dei loro cuori in cima alla classifica. Ma la situazione è ancora più triste per un uomo:Vlahovic. Il talento serbo sta attraversando un periodo difficile in cui sembra che il gol abbia abbandonato la sua vita. Una situazione che si estende dal campionato, in cui non ha segnato per un mese intero, ed è solo grazie all’Europa League che è riuscito a sbloccarsi. Ma ora, la sfida contro il Friburgo è dietro l’angolo e serve un Vlahovic scintillanteil solecittadina toscana. La crisi che sta attraversando il giovane talento non deriva solo dalla mancanza di reti, ma anche dalla sua pernce in campo. Lui sembra perso e alla ricerca disperata di una ...

