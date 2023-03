Come migliora il Milan con Maignan (Di martedì 7 marzo 2023) ??Nell’ultima gara casalinga vinta contro l’Atalanta per 2-0 abbiamo rivisto il Milan della scorsa stagione che dominava le partite con i suoi tratti distintivi: intensità e fluidità posizionale. La sfida con la squadra di Gasperini è coincisa con il ritorno dal primo minuto di Mike Maignan, fuori dal lontano 19 ottobre per un infortunio al polpaccio. Sarebbe un azzardo individuare una correlazione chiara tra la prestazione da Milan della squadra di Pioli e il rientro del miglior portiere dello scorso campionato, per di più il Milan ha perso solo pochi giorni dopo in modo netto contro la Fiorentina. È indubbio però che la presenza tra i pali del francese permette ai rossoneri di ritrovare serenità, sicurezze e soluzioni efficaci in entrambe le fasi di gioco. La sostituzione di Maignan con Tatarusanu ... Leggi su ultimouomo (Di martedì 7 marzo 2023) ??Nell’ultima gara casalinga vinta contro l’Atalanta per 2-0 abbiamo rivisto ildella scorsa stagione che dominava le partite con i suoi tratti distintivi: intensità e fluidità posizionale. La sfida con la squadra di Gasperini è coincisa con il ritorno dal primo minuto di Mike, fuori dal lontano 19 ottobre per un infortunio al polpaccio. Sarebbe un azzardo individuare una correlazione chiara tra la prestazione dadella squadra di Pioli e il rientro del miglior portiere dello scorso campionato, per di più ilha perso solo pochi giorni dopo in modo netto contro la Fiorentina. È indubbio però che la presenza tra i pali del francese permette ai rossoneri di ritrovare serenità, sicurezze e soluzioni efficaci in entrambe le fasi di gioco. La sostituzione dicon Tatarusanu ...

