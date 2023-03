Come Elon Musk ha sbeffeggiato Halli Thorleifsson, il dipendente disabile licenziato da Twitter (Di martedì 7 marzo 2023) Halli Thorleifsson è uno dei tanti dipendenti licenziati da Twitter nel corso della gestione Elon Musk. Il suo è un caso particolare, ma andiamo per ordine. Halli, nella ricerca di una semplice conferma del suo licenziamento, non ottiene alcuna risposta certa dalle risorse umane di Twitter. Di fronte all’evidente situazione imbarazzante della società, decide di interpellare con un tweet il nuovo Ceo e il precedente proprietario, ottenendo finalmente attenzione. Dopo un breve dialogo tra i due, dove Halli riporta le attività svolte all’interno dell’azienda, Elon Musk decide di deriderlo pubblicamente con due emoji sghignazzanti, accusandolo di non aver svolto il lavoro a causa di una disabilità che gli impediva di ... Leggi su open.online (Di martedì 7 marzo 2023)è uno dei tanti dipendenti licenziati danel corso della gestione. Il suo è un caso particolare, ma andiamo per ordine., nella ricerca di una semplice conferma del suo licenziamento, non ottiene alcuna risposta certa dalle risorse umane di. Di fronte all’evidente situazione imbarazzante della società, decide di interpellare con un tweet il nuovo Ceo e il precedente proprietario, ottenendo finalmente attenzione. Dopo un breve dialogo tra i due, doveriporta le attività svolte all’interno dell’azienda,decide di deriderlo pubblicamente con due emoji sghignazzanti, accusandolo di non aver svolto il lavoro a causa di una disabilità che gli impediva di ...

