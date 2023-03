Coltello alla gola ad una ragazza per una rapina (Di martedì 7 marzo 2023) Mise un Coltello alla gola di una ragazza per rapinare lei e il ragazzo con cui era. L’indagato avrebbe minacciato di ucciderla Coltello alla gola ad una ragazza per costringere il ragazzo a consegnargli ciò che aveva. Eseguita ieri dagli agenti della Squadra Mobile di Napoli un’ordinanza di custodiacautelare in carcere. A finire in manette per il provvedimento cautelare C.R. classe 1984 con precedenti di polizia. Gli inquirenti lo ritengono gravemente idiziato del reato di rapina aggravata. Ad emettere la misura cautelare il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Napoli, su richiesta della locale Procura. L’indagato, nella notte dell’otto gennaio scorso, avrebbe commesso una ... Leggi su puntomagazine (Di martedì 7 marzo 2023) Mise undi unaperre lei e il ragazzo con cui era. L’indagato avrebbe minacciato di ucciderlaad unaper costringere il ragazzo a consegnargli ciò che aveva. Eseguita ieri dagli agenti della Squadra Mobile di Napoli un’ordinanza di custodiacautelare in carcere. A finire in manette per il provvedimento cautelare C.R. classe 1984 con precedenti di polizia. Gli inquirenti lo ritengono gravemente idiziato del reato diaggravata. Ad emettere la misura cautelare il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Napoli, su richiesta della locale Procura. L’indagato, nella notte dell’otto gennaio scorso, avrebbe commesso una ...

