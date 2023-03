Collovati | «Brozovic non contento | probabilmente verrà sacrificato»

Leggi su inter-news

(Di martedì 7 marzo 2023) Marceloè rimasto in panchina anche contro il Lecce, Simone Inzaghi sembra preferire Hakan Calhanoglu in regia. Fulvionon è convinto del futuro del croato, lo conferma in diretta da Calcio Totale con Rai Sport. GERARCHIE – Marceloha saltato innumerevoli partite in stagione, le gerarchie sono cambiate in sua assenza. Fulvioha espresso la sua opinione con Calcio Totale sulla panchina del croato con il Lecce: «Il fatto che Inzaghi scelga Calhanoglu e nonci fa credere chesaràa fine anno e andrà via. È vero che non sta bene, ma non so. Un giocatore considerato uno dei punti forza dell’anno scorso improvvisamente ha perso il posto, è chiaro che non può essere». Inter-News ...