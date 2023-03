Colapesce e Dimartino annunciano il Club Tour 2023: una tappa in Campania (Di martedì 7 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDopo aver partecipato alla 73^ edizione del Festival di Sanremo con il singolo “Splash” (Numero Uno/Sony Music) – già certificato Disco D’oro – che è valso loro il Premio della Critica Mia Martini e il Premio della sala stampa Lucio Dalla, Colapesce e Dimartino annunciano Club Tour 2023, la Tournée in partenza a novembre. I live partiranno da Bologna (23 novembre, Estragon), per proseguire a Napoli (30 novembre, Casa della Musica), Roma (1 dicembre, Atlantico), Venaria Reale (TO) (4 dicembre, Teatro della Concordia) e Milano (5 dicembre, Alcatraz). Lorenzo e Antonio: due amici, due scrittori di canzoni tra i più ricercati sulla scena italiana dell’ultimo decennio. Sono da poco tornati sul palco dell’Ariston dopo il successo di “Musica ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 7 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDopo aver partecipato alla 73^ edizione del Festival di Sanremo con il singolo “Splash” (Numero Uno/Sony Music) – già certificato Disco D’oro – che è valso loro il Premio della Critica Mia Martini e il Premio della sala stampa Lucio Dalla,, lanée in partenza a novembre. I live partiranno da Bologna (23 novembre, Estragon), per proseguire a Napoli (30 novembre, Casa della Musica), Roma (1 dicembre, Atlantico), Venaria Reale (TO) (4 dicembre, Teatro della Concordia) e Milano (5 dicembre, Alcatraz). Lorenzo e Antonio: due amici, due scrittori di canzoni tra i più ricercati sulla scena italiana dell’ultimo decennio. Sono da poco tornati sul palco dell’Ariston dopo il successo di “Musica ...

