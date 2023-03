Colacurci Sigo | “Endometriosi malattia invalidante ma diagnosi tardiva”

Leggi su italiasera

(Di martedì 7 marzo 2023) (Adnkronos) – “L’è unadell’età riproduttiva fortemente, la cuiprecoce è indispensabile. Tuttavia, trattandosi di una patologia misconosciuta viene diagnosticata ancoramente. Per questo, in occasione della Giornata mondiale dell’, che ricorre il 28 marzo, la Società italiana di ginecologia e ostetricia () attiverà il Numero verde 800 592 782, al quale le donne potranno esporre i loro dubbi, chiedere informazioni sia di tipo diagnostico che terapeutico, ricevendo in breve risposte dai ginecologi esperti”. Così Nicola, presidentee Ordinario di ginecologia all’Università degli studi della Campania ‘Luigi Vanvitelli’, intervenendo oggi alla presentazione ...