Cofie | «Fiorentina | il Sivasspor è un club modello»

Le parole di Isaac Cofie, centrocampista ghanese del Sivasspor, sulla sfida di Conference League contro la Fiorentina Il centrocampista ghanese del Sivasspor Isaac Cofie conosce il calcio italiano per avere giocato con Genoa e Chievo. L'ex mediano ha parlato al Corriere dello Sport del suo club, prossimo avversario della Fiorentina in Conference League. Sivasspor – «Ormai, il Sivasspor è una squadra abbonata all'Europa: da quando sono arrivato l'abbiamo sempre giocata e anche stavolta daremo il massimo. Non verremo quindi a Firenze per mangiare la bistecca, come qualcuno può pensare».CONOSCEVO ATSU – «Sì, molto bene. Pensi che lo avevo sentito il giorno prima del sisma: nessuno poteva immaginare quello che sarebbe accaduto poche ...

