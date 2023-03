Clemente: “Non sono contro De Laurentiis. Figura del presidente meglio del sindaco” (Di martedì 7 marzo 2023) Guido Clemente di San Luca dichiara di non essere contro De Laurentiis e ritiene che la Figura del presidente è meglio del sindaco Il professor Guido Clemente di San Luca è un fiume in piena. È stato lui ad invitare il presidente Aurelio De Laurentiis, insieme alle figure più importanti dell’Università “Luigi Vanvitelli” per l’inaugurazione del corso sul calcio e diritto. A Radio Marte il professore universitario replica: “Io sono sempre stato contro De Laurentiis? Questa cosa non è corretta. Il presidente, evidentemente non adeguatamente confermato dai suoi collaboratori, ha colto male il mio pensiero. Io ho sempre riconosciuto il suo merito. Ho ... Leggi su napolipiu (Di martedì 7 marzo 2023) Guidodi San Luca dichiara di non essereDee ritiene che ladeldelIl professor Guidodi San Luca è un fiume in piena. È stato lui ad invitare ilAurelio De, insieme alle figure più importanti dell’Università “Luigi Vanvitelli” per l’inaugurazione del corso sul calcio e diritto. A Radio Marte il professore universitario replica: “Iosempre statoDe? Questa cosa non è corretta. Il, evidentemente non adeguatamente confermato dai suoi collaboratori, ha colto male il mio pensiero. Io ho sempre riconosciuto il suo merito. Ho ...

