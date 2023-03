Classifica Tirreno-Adriatico 2023, seconda tappa: Filippo Ganna al comando, Kaemna a 28”. Roglic insegue (Di martedì 7 marzo 2023) Filippo Ganna si conferma saldamente al comando della Classifica della Tirreno-Adriatico 2023 al termine della seconda tappa. Il fuoriclasse piemontese ha conservato agevolmente la maglia di leader conquistata ieri grazie a una prestazione stellare offerta nella cronometro individuale di Lido di Camaiore. L’alfiere della Ineos Grenadiers può fare affidamento su un vantaggio di 28 secondi nei confronti del tedesco Lennard Kaemna e 31” su Magnus Sheffield. L’annunciata folata di Follonica, vinta brillantemente dall’olandese Fabio Jakobsen, non ha provocato grandi scossoni nelle posizioni che contano della Classifica generale. La Corsa dei Due Mari entrerà nel vivo nei prossimi giorni, in particolar modo ... Leggi su oasport (Di martedì 7 marzo 2023)si conferma saldamente aldelladellaal termine della. Il fuoriclasse piemontese ha conservato agevolmente la maglia di leader conquistata ieri grazie a una prestazione stellare offerta nella cronometro individuale di Lido di Camaiore. L’alfiere della Ineos Grenadiers può fare affidamento su un vantaggio di 28 secondi nei confronti del tedesco Lennarde 31” su Magnus Sheffield. L’annunciata folata di Follonica, vinta brillantemente dall’olandese Fabio Jakobsen, non ha provocato grandi scossoni nelle posizioni che contano dellagenerale. La Corsa dei Due Mari entrerà nel vivo nei prossimi giorni, in particolar modo ...

