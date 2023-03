Clamoroso Kean | il suo futuro deciso da diverso tempo

(Di martedì 7 marzo 2023) Sembra che ildisia già; cerchiamo di capire meglio quale dovrebbe essere il destino del centravanti. La Juventus, nel proprio reparto offensivo, può contare anche su; il centravanti, soprattutto nei mesi precedenti al mondiale, è risultato determinante con una serie di gol fondamentali come contro Verona e Lazio (doppietta). AnsafotoSembra cherimanere alla Juventus anche nella prossima stagione. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il giocatore sarebbe stato riscattato la scorsa estate. Indiscrezione che, se confermata, avrebbe delma non tanto per le qualità del giocatore, indiscutibili. La scorsa stagionenon era stato perfetto ma, evidentemente, la Juventus hadi puntare su di lui dandogli ...

Errore arbitrale clamoroso e peggio ancora del VAR Rosso a Kean mi sembra chiaro e nn si discu… Il bello è che se vedete bene il replay l arbitro fischia fallo a favore della Roma ?? poi dopo il… Errore arbitrale clamoroso e peggio ancora del VAR Rosso a Kean mi sembra chiaro e nn si di… Umiliante perdere contro una squadra cm la Roma..davvero scarsa e piena di simulatori (Mancini) su tutti,Kean…

... non è un errore, ma il rigore poteva starci'. Roma - Juventus 1 - 0 Maresca (Var: ... sempre vicino all'azione ed è corretto il cartellino rosso immediato a'. Sassuolo - Cremonese oggi ...103 Entrato in campo al minuto 88 della sfida poi persa contro la Roma e uscito per rosso diretto al minuto 89. L'ennesima follia di Moiseha del, perché ancora una volta nella sua giovane carriera l'attaccante italiano ha scelto di condizionare il suo rendimento in campo con un errore imperdonabile che poco ha a che ...Potrebbe essere riascoltato ma, ancora prima che ciò accada, potrebbe essereuno scoop ... Al 41' della ripresa espulsoper un fallo di reazione violento Roma - Juventus 1 - 0, ...

Mercato Juventus, clamoroso retroscena su Moise Kean: i dettagli Calcio Style

Kean, nel finale di Roma-Juventus, si è reso protagonista di un gesto folle; in molti hanno subito associato quanto fatto da Totti in passato. Un gesto senza senso che costerà carissimo a Kean; il ...Avrebbe del clamoroso quanto successo al termine di Roma Juventus con Allegri completamente fuori di testa. Cerchiamo di capire meglio.